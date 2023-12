ENTRETIEN - La souffrance et la pauvreté « s’aggravent » en Ukraine pendant l’hiver

Les souffrances de la population ukrainienne vont probablement s’aggraver et elle sombrera encore plus dans la pauvreté pendant l’hiver alors qu’elle continuera à subir une invasion russe de grande ampleur qui dure depuis près de deux ans. C’est ce qu’a déclaré Denise Brown, Coordonnatrice résidente et humanitaire de l’ONU dans le pays.



