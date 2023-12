Guatemala. Amnesty International demande la libération de Virginia Laparra un an après sa condamnation injuste

par Amnesty International

Un an après la condamnation de l'ancienne procureure Virginia Laparra, Amnesty International exhorte les autorités à accélérer sa remise en liberté, comme l'a demandé un groupe d'experts indépendants des Nations unies qui a estimé que sa détention était arbitraire. Le 16 décembre 2022, Virginia Laparra a été condamnée à quatre ans d'emprisonnement pour abus de pouvoir,



