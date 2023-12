Cinq chansons pour célébrer la Journée internationale des peuples autochtones

par Charlène Brault

La musique est un moyen de lutter contre les menaces qui pèsent sur le mode de vie, les langues et la culture des peuples autochtones en raison du colonialisme et de la violence des colons, du dérèglement climatique, de la discrimination économique et raciale, et de l'assimilation culturelle.



