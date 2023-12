Il faut enquêter sur les disparitions forcées et les traitements inhumains infligés aux détenus palestiniens de Gaza

par Amnesty International

Amnesty International est vivement préoccupée par le sort réservé aux Palestiniens de la bande de Gaza occupée détenus par les forces israéliennes, alors que des informations font état de disparitions forcées massives. Le 16 décembre, le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme a déclaré avoir reçu « de nombreuses informations inquiétantes » du […]



