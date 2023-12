Russie. Les autorités durcissent la campagne de représailles contre le célèbre écrivain Boris Akounine

par Amnesty International

En réaction à l'ouverture de poursuites pénales infondées contre le célèbre écrivain russe Grigori Tchkhartichvili, plus connu sous son nom de plume Boris Akounine, accusé de « diffusion de fausses informations sur les forces armées russes » et « apologie du terrorisme », Marie Struthers, directrice du programme Europe de l'Est et Asie centrale à Amnesty International, a déclaré : […]



