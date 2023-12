Guinée. La liberté d’expression menacée par la transition malgré une condamnation de la cour de justice de la cédéao

par Amnesty International

La multiplication et la banalisation des violations du droit à la liberté d'expression et à l'accès à l'information par les autorités de transition perpétuent et aggravent une situation à laquelle le Comité national du rassemblement pour le développement (CNRD) affirmait vouloir remédier lors de sa prise de pouvoir, alors même que la Cour de justice



