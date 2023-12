Contraception : est-on sorti du « tout pilule » ?

par Mireille Le Guen, Démographe au sein de l'Unité Santé et Droits Sexuels et Reproductifs de l'Institut National d’Études Démographiques (INED), Collaboratrice scientifique au sein du Centre de recherche en démographie (DEMO) de l'UCLouvain, Institut National d'Études Démographiques (INED)

Cécile Thomé, Docteure en sociologie, post-doctorante au Labex SMS, LISST-CERS, Université de Toulouse Jean Jaurès.

Elise de La Rochebrochard, Directrice de recherche en Santé Publique au sein de l'Unité Santé et Droits Sexuels et Reproductifs, Institut National d'Études Démographiques (INED)

Juliette Congy, Épidémiologiste au sein de l'Unité Santé Droits Sexuels et Reproductifs de l'Institut National d'Etudes Démographiques (INED).