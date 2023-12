UE. L’accord sur la nouvelle législation régissant les grandes entreprises est une étape importante, mais ne permet pas de faire progresser pleinement les droits humains

par Amnesty International

En réaction à l'accord conclu le 14 décembre 2023 par l'UE sur une nouvelle législation relative aux droits humains et aux entreprises, la Directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (CSDDD), Hannah Storey, conseillère politique d'Amnesty International sur la responsabilité des entreprises en matière de droits humains, a déclaré : « En parvenant […]



