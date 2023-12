Le cessez-le-feu à Gaza est « dans l'intérêt de tous », affirme la Coordinatrice humanitaire de l'ONU

Un cessez-le-feu à Gaza est « la seule voie à suivre » et « dans l'intérêt de tous », car ce qui s'y passe menace la paix et la sécurité des Palestiniens et des Israéliens pour les années, voire les décennies à venir, a déclaré mercredi la plus haute responsable humanitaire de l'ONU dans le territoire palestinien occupé.



Lire l'article complet