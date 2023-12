Un tribunal du Zimbabwe ordonne la libération d’un chef de l'opposition

par Human Rights Watch

Click to expand Image L’opposant zimbabwéen Jacob Ngarivhume, dirigeant du parti Transform Zimbabwe, s'adressait aux médias en septembre 2020, après sa libération sous caution de la prison de Chikurubi à Harare. © 2020 Jekesai Njikizana/AFP via Getty Images La Haute Cour du Zimbabwe a annulé lundi la condamnation du militant des droits humains et chef de l'opposition Jacob Ngarivhume, le libérant ainsi de la prison dans laquelle il était détenu depuis fin avril. Le 28 avril 2023, un tribunal d'instance de Harare avait condamné Jacob Ngarivhume à quatre ans de prison, dont un an avec sursis.…



Lire l'article complet