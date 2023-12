L’attractivité économique du pays est aussi une question de fiscalité

La dernière étude du cabinet de conseil EY sur l’attractivité des pays européens confirme la primauté de la France pour la 4année consécutive. Le pays comptait en 2022 plus de 1250 projets d’investissement industriels ou technologiques annoncés, soit plus que le Royaume-Uni (900) et l’Allemagne (800) , destinations longtemps privilégiées. Le Spiegel va même jusqu’à titrer en une, dans un étonnant renversement : « la…