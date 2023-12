Genève accueille un Forum mondial sur les réfugiés dont le nombre a doublé en sept ans

La Suisse accueille cette semaine le plus grand rassemblement international consacré à la question des réfugiés. Des chefs d’Etat et de gouvernement, des ministres, des représentants d’organisations internationales et de la société civile se réuniront pour faire le point sur les engagements et les initiatives prises pour améliorer la situation des réfugiés partout dans le monde.



