Ukraine/Russie. L’avenir des enfants est menacé, l’agression russe en Ukraine continuant de compromettre leur scolarité

par Amnesty International

Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ceux qui vivent sous occupation russe risquent des représailles violentes s'ils cherchent à poursuivre une scolarité ukrainienne, certains parents préférant cacher leurs enfants pour éviter qu'ils ne soient conduits dans des institutions de « rééducation », emmenés pour adoption en Russie ou inscrits de force dans des



