Canada. Le rapport d’Amnesty retrace la campagne de criminalisation et de surveillance illégale que subissent depuis des années les défenseur·e·s des terres wet’suwet’en

par Amnesty International

Le nouveau rapport d'Amnesty International retrace la campagne de violence, de harcèlement, de discrimination et d'accaparement de terres menée depuis des années contre les défenseur·e·s des terres autochtones des Wet'suwet'en qui s'opposent à la construction du pipeline de gaz naturel liquéfié de Coastal GasLink (CGL) à travers leur territoire ancestral non cédé, sans leur consentement



