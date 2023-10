Nigeria. La ratification du protocole visant à protéger les droits des personnes âgées est une «avancée cruciale»

par Amnesty International

En réaction à l'information selon laquelle le président Bola Ahmed Tinubu a approuvé la ratification par le Nigeria du Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des personnes âgées mardi 24 octobre, Isa Sanusi, directeur d'Amnesty International Nigeria, a déclaré : « La ratification de ce protocole marque une avancée […]



