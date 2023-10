Turquie. La décision de justice en faveur de la libération de Can Atalay était attendue de longue date

par Amnesty International

En réaction à la décision de la Cour constitutionnelle turque, qui a statué le 25 octobre que le maintien en détention de Can Atalay, élu lors des élections parlementaires du mois de mai, constituait une violation de ses droits, Dinushika Dissanayake, directrice des recherches pour l'Europe, les Balkans et la Turquie à Amnesty International, a déclaré : […]



