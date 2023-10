Iran. Nouvelle vague d’attaques violentes contre des manifestant·e·s et fidèles baloutches

par Amnesty International

La répression incessante des autorités iraniennes contre les rassemblements hebdomadaires pacifiques de milliers de manifestant·e·s et fidèles de la minorité baloutche opprimée en Iran à Zahedan, dans la province du Sistan-et-Baloutchistan, est montée d'un cran vendredi 20 octobre : les forces de sécurité ont procédé à des passages à tabac, ont utilisé de manière illégale gaz lacrymogènes […]



