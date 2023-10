Guinée: Le recours non nécessaire à la force lors d’un rassemblement pacifique ne doit pas rester impuni

par Amnesty International

Les autorités guinéennes doivent mener une enquête rapide et indépendante afin d'identifier les responsables de la violente répression d'un rassemblement pacifique qui a eu lieu le 16 octobre et au cours duquel trois journalistes ont été blessés, a déclaré Amnesty International. Treize journalistes ont été arrêtés arbitrairement au cours de cette manifestation organisée dans la […]



