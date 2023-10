Au 2e jour de sa réunion sur Gaza, l’Assemblée générale doit voter sur un projet de résolution

L'Assemblée générale des Nations Unies doit voter sur la crise israélo-palestinienne ce vendredi après-midi, alors qu'une session d'urgence se poursuit dans un contexte d'impasse au Conseil de sécurité et de conditions de plus en plus désastreuses dans l'enclave assiégée de Gaza.



