Réunion de l’Assemblée générale sur Gaza : la violence « doit cesser maintenant », déclare le chef de l’Assemblée

L'Assemblée générale des Nations Unies a convoqué jeudi matin à New York une session extraordinaire d'urgence sur le conflit Israël-Palestine, dans un contexte d'une impasse persistante au Conseil de sécurité et d'une situation de plus en plus désastreuse à Gaza.



