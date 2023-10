Les droits des femmes et des filles iraniennes sous la menace grandissante du projet de loi sur le port obligatoire du voile

par Amnesty International

Pegah Sadeghi, assistante de recherche sur l'Iran à Amnesty International Armita Garawand, lycéenne âgée de 16 ans, est toujours dans le coma après avoir perdu connaissance le 1er octobre dans une station de métro à Téhéran. C'est une confrontation avec une personne chargée d'appliquer les lois dégradantes et discriminatoires sur le port du voile qui aurait conduit […]



