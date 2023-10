Centrafrique : A l’aube de son second mandat, la Cour pénale spéciale accueille espoirs et frustrations

par Amnesty International

La Cour pénale spéciale (CPS) mise en place en République Centrafricaine a achevé ce 22 octobre 2023 son premier mandat. Malgré des progrès certains pour la justice, plusieurs obstacles entravent sa bonne marche. Les victimes, elles, alternent entre espoir et frustration. Une promesse de justice La création de cette Cour hybride, qui rassemble des juges



