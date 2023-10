Impasse au Conseil de sécurité sur Gaza : et maintenant ?

Le conflit israélo-palestinien fait rage et menace de s'étendre à de multiples fronts. Or le seul organisme mondial chargé de maintenir la paix et la sécurité internationales n'est pas parvenu à s'entendre sur une solution. Quelle est la suite ?



Lire l'article complet