Hamas et Jihad islamique : Détenir des otages est un crime de guerre

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des photos d'Israéliennes et Israéliens pris en otage par des combattants du Hamas lors de leur attaque dans le sud d’Israël le 7 octobre 2023. Ces photos étaient affichées sur un mur devant la base militaire HaKirya à Tel Aviv le 17 octobre 2023, à l’occasion d’une manifestation en faveur de leur libération. © 2023 Kobi Wolf/Bloomberg via Getty Images Le Hamas et le Jihad islamique commettent des crimes de guerre en retenant en otages des dizaines d'Israéliens et d'autres personnes à Gaza ; ils ont déclaré qu'ils ne les libéreront pas tant que les prisonniers palestiniens…



Lire l'article complet