Les dirigeant·e·s du monde doivent demander aux Émirats arabes unis de libérer Ahmed Mansoor à l’approche de la COP28

par Amnesty International

Le 22 octobre, le défenseur des droits humains émirien Ahmed Mansoor sera pour la septième année consécutive derrière les barreaux au moment de son anniversaire. Aya Majzoub, directrice adjointe du programme Moyen-Orient et Afrique du Nord d'Amnesty International, a déclaré au sujet du maintien en détention arbitraire de cet homme : « Alors que la communauté internationale se prépare […]



