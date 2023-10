Soudan : des milliers de jeunes enfants en danger de mort, faute de soins et de vivres

De nouvelles attaques et perturbations des services de santé et de nutrition au Soudan pourraient coûter la vie à plus de 10.000 jeunes enfants d’ici la fin de 2023, ont alerté mercredi deux agences des Nations Unies.



