Guinée : Les charges contre 13 journalistes ayant participé à un rassemblement pacifique doivent être abandonnées

par Amnesty International

Réagissant à l'arrestation et l'inculpation de 13 journalistes à la suite de la dispersion d'un rassemblement pacifique, Fabien Offner, chercheur au bureau régional d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du centre déclare : « Cette nouvelle répression d'un rassemblement témoigne de la volonté implacable du régime de faire appliquer sa décision du 13 mai 2022 interdisant […]



