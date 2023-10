Soudan. Six mois après le début du conflit, des civil·e·s continuent d’être tués et déplacés

par Amnesty International

Alors que l'escalade de la violence entre les Forces d'appui rapide (RSF) et les Forces armées soudanaises (SAF) entre dans son septième mois dimanche 15 octobre 2023 et a déjà fait au moins 5 000 morts et plus de 12 000 blessés parmi la population civile et entraîné le déplacement forcé de plus de 5,7 millions de personnes, Tigere Chagutah, directeur […]



