Chili. Quatre ans après le soulèvement social, l’impunité persiste et les réparations complètes se font toujours attendre

par Amnesty International

Quatre ans après la réponse répressive de la police aux mobilisations sociales, les victimes n'ont toujours pas obtenu de réparations complètes, la réforme structurelle des carabineros (police nationale en uniforme) est au point mort et l'impunité persiste dans le pays, a déclaré Amnesty International à l'occasion de l'anniversaire du soulèvement social au Chili. « La réforme […]



