Gaza : l’ordre d’évacuation d’Israël pourrait constituer un « transfert forcé de civils », selon l’ONU

Au onzième jour des hostilités entre Israël et le Hamas et alors que les violences se poursuivent de « manière presque ininterrompue », le siège de Gaza par Israël et son ordre d’évacuation pourraient s’apparenter à un transfert forcé de civils et constituer une violation du droit international, a indiqué mardi le Bureau des droits de l’homme des Nations Unies.



