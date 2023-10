Il ne faut pas oublier les victimes du conflit brutal en Ethiopie, affirment des experts de l’ONU

Le niveau des massacres et des violations des droits de l'homme en Éthiopie au cours des dernières années de conflit est stupéfiant, et la communauté internationale doit intensifier ses efforts pour protéger les civils et tenir les auteurs de ces violations pour responsables de leurs crimes, a déclaré la Commission internationale d’experts des droits humains sur l'Éthiopie après avoir publié vendredi son rapport final.



