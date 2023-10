L’encéphalite à tiques progresse en France : que faut-il savoir ?

par Nathalie Boulanger, Professeur de parasitologie et mycologie médicales, UR7290: virulence bactérienne précoce: responsable groupe Borrelia, Université de Strasbourg

Aurélie Velay, Virologue, CHU Strasbourg, Université de Strasbourg

Yves Hansmann, Professeur des universités - praticien hospitalier - Maladies infectieuses et tropicales et médecine interne, coordonnateur du Centre de référence Maladies vectorielles à tiques, membre du groupe de travail HAS, membre du groupe de travail ANSES, Université de Strasbourg