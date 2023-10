Israël/TPO. Les civil·e·s des deux parties au conflit paient le prix de l’intensification sans précédent des hostilités entre Israël et Gaza, avec un bilan qui s’alourdit

par Amnesty International

Les forces de sécurité israéliennes et les groupes armés palestiniens doivent tout faire pour protéger la vie des civil·e·s dans le cadre des affrontements qui ont commencé le 7 octobre en Israël et dans les territoires palestiniens occupés, a déclaré Amnesty International, alors que le bilan humain ne cesse de s'alourdir. L'intensification des violences depuis le



