Afghanistan : l'ONU se mobilise pour les victimes d'un tremblement de terre

Un puissant tremblement de terre a frappé Herat, en Afghanistan, tôt dans la journée de samedi, tuant au moins 100 personnes et déclenchant une série de missions de secours et d'évaluation par les agences des Nations Unies, leurs partenaires et les autorités de facto.



