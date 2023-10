Le chef de l'ONU condamne dans les termes les plus forts les attaques contre Israël

Le Secrétaire général, et les plus hauts responsables de l'ONU, condamnent les attaques contre Israël commises depuis ce matin par des militants palestiniens armés, et sont « en contact étroit avec toutes les parties concernées pour appeler à la plus grande retenue » à la suite de « scènes de violence horribles » qui ont fait des dizaines de morts et des centaines de blessés dans les villes israéliennes proches de la bande de Gaza.



