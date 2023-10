L’indice des prix alimentaires inchangé en septembre malgré la flambée des prix du sucre

L’indice des prix alimentaires mondiaux est resté globalement stable en septembre, les baisses des indices des huiles végétales, des produits laitiers et de la viande ayant compensé la flambée des prix du sucre et du maïs, a indiqué vendredi l’Agence des Nations Unie pour l’alimentation et l’agriculture.



