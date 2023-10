Pourquoi l’eau des rivières et des lacs n’est-elle pas salée ?

S’il est une expérience que l’on a, toutes et tous, déjà faite très jeune, c’est celle de boire la tasse en apprenant à nager. On le remarque donc très vite, que l’on soit dans la mer ou dans une rivière le goût est bien différent : salé ou non.La raison en est toute simple : nous sommes capables de percevoir les différentes concentrations de sel dans l’eau. Si on prend un verre d’eau et que l’on met un peu de sel dedans, on ne le sentira pas. Si on en met un peu plus,…