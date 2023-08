Liban. L’attaque contre un bar LGBTI est « un signe de mauvais augure » qui pointe la détérioration de la situation des droits humains

par Amnesty International

En réaction à la violente attaque menée par Jnoud El Rab, un groupe chrétien d’extrême-droite, contre un bar accueillant la communauté LGBTI à Beyrouth le 23 août 2023, Aya Majzoub, directrice régionale adjointe pour l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient à Amnesty International, a déclaré : « L’attaque de la nuit dernière contre Madame Om, un bar considéré […] The post Liban. L’attaque contre un bar LGBTI est « un signe de mauvais augure » qui pointe la détérioration de la situation des droits humains appeared first on Amnesty International. ]]>



