Irak : Retirer le projet de loi anti-LGBT

par Human Rights Watch

Click to expand Image © 2022 John Holmes pour Human Rights Watch (Beyrouth, le 23 août 2023) – Le gouvernement irakien devrait retirer immédiatement un projet de loi en cours d’examen au Parlement, qui imposerait la peine de mort pour les relations homosexuelles et l’emprisonnement pour l’expression d’une identité transgenre, a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch. S’il est adopté, ce texte violerait les droits humains fondamentaux, notamment les droits à la liberté d’expression, d’association, à la vie privée, à l’égalité et à la non-discrimination des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles…



Lire l'article complet