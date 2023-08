En Inde, un Sommet de l’OMS aboutit à des engagements en faveur de la médecine traditionnelle

Le tout premier Sommet mondial de la médecine traditionnelle de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a clos ses travaux avec un engagement fort de la part des participants à exploiter le potentiel de la médecine traditionnelle, complémentaire et intégrative fondée sur des données probantes pour améliorer les progrès vers la couverture sanitaire universelle et les objectifs de développement durable d'ici 2030 pour la santé et le bien-être des personnes et de la planète.



