ISRAËL/TPO. Les autorités israéliennes doivent libérer Walid Daqqah immédiatement

par Amnesty International

Les autorités israéliennes doivent libérer Walid Daqqah, prisonnier palestinien en phase terminale, afin qu'il puisse bénéficier de soins médicaux spécialisés et passer le temps qui lui reste avec sa famille, a déclaré Amnesty International le 16 août 2023. Âgé de 62 ans, Walid Daqqah souffre d'une affection pulmonaire chronique et d'un cancer de la moelle osseuse, et […]



