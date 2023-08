Quatre mois de guerre au Soudan : l’ONU et ses partenaires intensifient leur appel à la paix et à l’aide

Quatre mois après le début de la guerre au Soudan qui a entraîné une hausse de l’insécurité alimentaire, des morts et des blessés, ainsi que des violences sexuelles, une vingtaine de chefs d’agences des Nations Unies et d’autres organisations internationales ont lancé mardi un appel à la paix, à l’accès à l’aide humanitaire et au respect des droits de l’homme dans ce pays.



