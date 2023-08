Haïti : Augmentation des abus violents

par Human Rights Watch

Les meurtres, enlèvements et violences sexuelles perpétrés par des groupes criminels dans la capitale haïtienne Port-au-Prince et ses environs, ont augmenté de façon dramatique depuis le début de l’année 2023. Le gouvernement haïtien n’a pas réussi à protéger la population de la violence de ces groupes criminels, dont beaucoup auraient des liens avec de hauts responsables politiques, des acteurs économiques et des policiers. Si le soutien international en matière de sécurité est essentiel, il ne pourra probablement être efficace qu’avec la constitution d’un nouveau gouvernement de transition, associée…



