Adrián Bello et Camila Moreno lancent la chanson NO dans le cadre de la campagne ESIgualdad

par Amnesty International

NO est le fuit d’une collaboration entre Adrián Bello et Camila Moreno, deux artistes sud-américains reconnus qui, de façon émouvante et fraîche, chantent le douloureux processus que traverse une personnes LGBTIQ+ pour exprimer sa liberté face à celles et ceux qui ne l’acceptent pas. Il s’agit d’une question d’actualité dans les familles des Amériques et […] The post Adrián Bello et Camila Moreno lancent la chanson NO dans le cadre de la campagne ESIgualdad appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet