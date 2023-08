L’Afrique du Sud doit s’attaquer au lourd héritage du racisme environnemental, selon un expert

L’Afrique du Sud doit redoubler d’efforts pour s’attaquer au lourd héritage du racisme environnemental d’avant 1994, y compris la pratique odieuse consistant à implanter intentionnellement des décharges et des industries polluantes selon des critères raciaux et dans des communautés de migrants et de personnes à faible revenu, a affirmé vendredi un expert des Nations Unies.



