La métaphore : Une arme pour lutter contre la crise climatique ?

« Les mots peuvent redéfinir le monde » affirmait l’activiste du climat Briana Fruean en novembre 2021 lors de la COP26 . Et si c’était vrai ? Les questionnements scientifiques mais aussi l’éventail des actions requises afin de réduire les émissions de CO₂ (reconnues comme étant la cause principale de ce phénomène) font de la crise climatique un sujet complexe. Pour favoriser une bonne compréhension des risques et des moyens dont nous disposons pour enrayer cette…