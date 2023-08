Brésil. Les autorités doivent immédiatement mettre fin à des opérations de police meurtrières et enquêter à leur sujet

par Amnesty International

Les autorités brésiliennes doivent immédiatement faire cesser les opérations de police meurtrières dans le cadre desquelles 45 personnes ont été tuées ces derniers jours dans les États de Bahia, Rio de Janeiro et São Paulo, a déclaré Amnesty International lundi 7 août. « Ces opérations très meurtrières sont une nouvelle preuve de l'incapacité systémique de l'État brésilien à



