Le « blanchiment responsable » en innovation en santé est tout aussi néfaste que l’écoblanchiment. Voici comment y mettre fin

par Lysanne Rivard, Senior Research Advisor, Center for Public Health Research, Université de Montréal

Hudson Silva, Senior Research Analyst, Fieri Research Program on Responsible Innovation in Health, Université de Montréal

Pascale Lehoux, Professor of Health Management, Evaluation and Policy, Université de Montréal