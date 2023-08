Liban. Une nouvelle action appelle le Parlement à réformer les lois relatives à l’insulte et à la diffamation

par Amnesty International

Les autorités libanaises doivent immédiatement abandonner les poursuites engagées contre des journalistes, des défenseur·e·s des droits humains, des militant·e·s et d'autres personnes critiquant des représentants de l'État, a déclaré Amnesty International mardi 8 août, à l'occasion du lancement de #MyOpinionIsNotaCrime, une nouvelle action demandant au Parlement libanais d'abolir toutes les lois criminalisant l'insulte et la diffamation. […]



