Ukraine : les attaques russes continuent d'affecter les populations les plus vulnérables

Les attaques contre les infrastructures portuaires ukrainiennes ne sont pas isolées et, avec la fin de l'Initiative céréalière de la mer Noire par la Russie, elles ont un impact sur les prix alimentaires mondiaux et touchent les personnes les plus vulnérables, a déclaré lundi un porte-parole de l'ONU.



